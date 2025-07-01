Tokat'ta Yuvadan Düşen Leylek Tedavi İçin Veterinere Götürüldü
Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf tarafından bulunan yuvadan düşen leylek, belediye ekipleri tarafından veterinere taşındı. Veteriner, bir bacağı olmayan yavru leyleği yaşatmak için çaba göstereceklerini açıkladı.
Tokat'ın Zile ilçesinde yuvadan düşen leylek tedavi edilecek.
Zile Kalesi önünde yuvadan düşen leyleği gören esnaf, belediyeye haber verdi.
İhbar üzerine giden zabıta ekipleri, leyleği alarak veterinere götürdü.
Belediyede görevli veteriner Yaşar İş, anne leyleğin zayıf yavruları yuvadan attığını belirterek, bir bacağı bulunmayan yavruyu yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel