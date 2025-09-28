Haberler

Tokat'ta Yürürken Yorgun Mermiyle Vurulan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Yürürken Yorgun Mermiyle Vurulan Adam Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta cadde üzerinde yürüyen Mert Akbulut, bir anda yere yığılınca yapılan müdahalede sırtından yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Akbulut'un durumu ağır.

TOKAT'ta cadde üzerinde yürürken bir anda yere yığılan Mert Akbulut'un sırtına isabet eden mermi ile vurulduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Akbulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi. Mert Akbuyut, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Mert Akbulut, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORGUN MERMİ İLE VURULDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cadde üzerinde mermi kovanı aradı. Yapılan değerlendirmelerde, Akbulut'un yürürken isabet eden 'yorgun mermi' ile vurulduğu anlaşıldı. Sırtından giren merminin vücudunun ön bölgesinden çıktığı saptandı. Hastanede tedavisi süren Mert Akbulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.