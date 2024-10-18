Tokat'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, köy ve yaylaları beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, kar sebebiyle yaylalardan inmeye başladı.
Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.
Yüksek kesimde bulunanlar kar nedeniyle yaylalardan inmeye başladı.