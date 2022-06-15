Tokat'ta yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı. Erbaa- Niksar kara yolu Karanlıkdere mevkisinde yaralı karacayı bulan Erbaa Doğa Sporları Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yusuf Tanoba, yetkililere haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri gelerek yolda güvenlik tedbiri aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yaralı karacayı teslim aldı. Karaca'nın tedavisinin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde yapılacağı öğrenildi. AA / Erol Yıldız - Güncel Avcılar Tanoba Niksar Tokat Güncel Haberler

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