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Tokat'ta yol verme tartışmasında araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verildi

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Tokat'ta öğrenci servisi şoförüyle yol verme yüzünden tartışan otomobil sürücüsüne, araçtan indiği için 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün belgesine ve aracına 60 günlük yasak getirildi; olay servisteki öğrencilerce kaydedildi.

Tokat'ta trafikte tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.

Kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde??????? Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.

Sürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan olay anı, servisteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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