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Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
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Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı. Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri bölgedeki yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı, polis ve jandarma ekipleri sürücülere yardım etti.

Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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