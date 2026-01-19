Haberler

Tokat'ta kar engeline takılan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerine ulaştırıldı

Tokat'ın Artova ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yardımı ile evlerine ulaştırıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla evlerine ulaştırıldı.

İstanbul'dan memleketleri Artova ilçesine gelen Ali Kolcu, Kayaönü köyünde mahsur kaldı. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine Kolcu, Artova İlçe Özel İdaresinden yardım talebinde bulundu.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Ekipler, Kolcu ailesini güvenli şekilde Poyrazalan köyündeki evlerine bıraktı.

Kolcu, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
