Tokat'ta Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü
Tokat'ın Kocacık köyünde etkili olan sağanak sırasında Mustafa Yarım'a ait evin odunluğuna yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ta etkili olan sağanak sırasında odunluğa düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kocacık köyünde Mustafa Yarım'a ait evin odunluğuna yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi.