Tokat'ta Yeşilay Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda tanıtıldı

Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda Yeşilay'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğinde Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda Yeşilay tanıtımı yapıldı.

Genç Yeşilay TOGÜ Kulübü gönüllüleri ile Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerine Yeşilay, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam bilinci üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Gençlik Merkezi gönüllüleri ise sportif etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla öğrencileri hem keyifli hem de verimli bir gün geçirmelerine katkı sağladı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
