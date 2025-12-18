Pazar ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 4-6 Yaş Esentepe Kur'an Kursu tarafından geleneksel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Etkinliğe Kaymakam, İl Müftüsü ve Belediye Başkanı katıldı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında 4-6 Yaş Esentepe Kur'an Kursu tarafından "Gücümüz Topraklarımızda" etkinliği yapıldı.
Etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından yerli ve geleneksel ürünlerle ilgili çalışma gerçekleştirildi.
Etkinliğe Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, İl Müftüsü Esat Yapıcı ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel