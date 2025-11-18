Haberler

Tokat'ta Yenilenen Otogar Hizmete Açıldı

Güncelleme:
Tokat Belediyesi tarafından yenilenen Tokat Otobüs Terminali, düzenlenen törenle yeniden hizmet vermeye başladı. Vali Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, terminalin şehir için önemine vurgu yaptı.

Tokat Belediyesi tarafından yenilenen Tokat Otobüs Terminali'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, burada yaptığı konuşmada, terminalin yenilenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Havalimanı gibi otogarın da şehrin vizyonunun parçası olduğunu vurgulayan Köklü, "Üniversite şehriyiz, ciddi sayıda öğrencimiz, şehir dışından kara yoluyla seyahat eden misafirlerimiz var. Sanki yeni bir otogar yapılmış gibi kaliteli bir mekana kavuşmaları, Valilik olarak bizi de çok memnun ediyor. Belediye Başkanımız Kemal Yazıcıoğlu'na bu hizmet için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da 2001 yılından bu yana kapsamlı çalışma görmeyen şehirlerarası otobüs terminalini yenileyerek hizmete açtıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Otogarımızın altyapısını güçlendirelim, asfaltını, doğal gaz sistemini yenileyelim, güvenliğini artıralım... Başka otogarlara da ve diğer havalimanlarına nasıl giriş yapıyorsunuz? Muhakkak x-ray cihazından, güvenlik önleminden geçiyorsunuz. Bunu sağlamamız gerekiyordu. Tokat terminalimizde bunu sağladık, güvenlik sayısını artırdık. Özellikle küçük bebekleri olan hanımefendilerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hijyenik ortam hazırlamaya çalıştık. Tuvalet, mescit, kafe bölümlerimizi revize ettik. Artık klima motorları, kablo görüntüsü yok. Tek bir merkezde jeneratör sistemi yerleştirdik. Akıllı hale getirdik. 3-4 ekranımız var, oradan yolcularımız oturduğu her anda otobüslerinin hangi saatte, hangi perondan kalkacaklarını görme şansları oldu."

Kurdele kesilmesinin ardından Köklü ve Yazıcıoğlu ile katılımcılar, terminali gezdi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
