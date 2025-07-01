Tokat'ta Yeni Yol ve Köprü Projesi Başlatıldı

Tokat'ta Yeni Yol ve Köprü Projesi Başlatıldı
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Tokat Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artıracak ve trafik yükünü azaltacak yeni bir yol ve köprü çalışmasına başladı. Proje, 1,4 kilometrelik bağlantı yolu ve 25 metre genişliğindeki köprü ile şehir trafiğine alternatif güzergah sunacak.

Tokat Belediyesince yeni yol ve köprü çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artıracak ve trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak dev bir projeye daha start verdi. Bedestenlioğlu Mahallesi Kavşağı ile Güneşli Mahallesi Kavşağı arasında hayata geçirilen 1,4 kilometrelik bağlantı yolu ve 25 metre genişliğindeki çift yönlü köprü ile hem şehir trafiğine alternatif bir güzergah oluşturulacak hem de ulaşım süresi ciddi şekilde kısalacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla, Tokat'ın dört bir yanında olduğu gibi Güneşli ve çevresinde de önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Barbaros Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na ve oradan da çevre yoluna bağlanan bu güzergah Tokat'ımız için çok değerli. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, şehir içi ulaşımı konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu projemizle birlikte şehrin doğusu ile batısı arasında kesintisiz bir trafik akışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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