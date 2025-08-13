Tokat'ta Yaz Kur'an Kursları Filistin İçin Etkinlik Düzenledi

Güncelleme:
Tokat Müftülüğü'ne bağlı yaz Kur'an kursları, eğitim dönemini Filistin'e destek amacıyla düzenlenen 'Ebabiller Filistin İçin' etkinliğiyle kapattı. Etkinlikte öğrenciler, Kudüs ve Gazze temalı boyama etkinlikleri gerçekleştirdi ve özgürlük mesajı veren ebabil kuşları uçurdular.

Tokat Müftülüğüne bağlı faaliyet gösteren yaz Kur'an kursları eğitim dönemini "Ebabiller Filistin İçin" isimli Filistin'e destek etkinliğiyle sonlandırdı.

Hıdırlık Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe yaz Kur'an kurslarını tamamlayan öğrenciler, velileri ile vatandaşlar katıldı.

Filistin temalı etkinliklerde öğrenciler Kudüs, Mescidi Aksa ve Gazze temalı boyamalar yaptı. Üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan ahşaptan yapılan ebabil kuşları, özgürlük mesajı ile temsili olarak uçuruldu.

Yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler yüzlerine çizdikleri Türkiye ve Filistin bayrakları ile etkinliğe katılırken, birçok vatandaş da Filistin atkıları ile etkinlik alanına gelerek, İsrail'in işgaline karşı tepkilerini gösterdi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
