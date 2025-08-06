Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİLERDEN 19'U ADLİYEDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan detaylarının duyurduğu, Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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