Tokat'ta Yangında Görme Engelli Birey Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında, 44 yaşındaki görme engelli İlhami Uçar yaşamını yitirdi. Yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlçeye bağlı Yenidağiçi köyünde Kemal Uçar'a ait 2 katlı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemede; ev sahibinin oğlu görme engelli İlhami Uçar'ın (44) hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.