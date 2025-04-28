Tokat'ta Yangında 2 Çocuk Polisler Tarafından Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda kalan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'ndeki Gizem Çetinbaş'ın yaşadığı ait apartman dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde yalnız olan Çetinbaş'ın çocukları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş (3), aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 çocuk ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise Erbaa Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2 çocuğun polis memurları tarafından kurtarıldığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurları Zekeriya Aslan ve Yasin Karagöz'ün pencerenin korkuluğunu kırıp evin içine girdiği, çocukları bulup dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA