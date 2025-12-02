Tokat'ta Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında Fadime Bayrak'a ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Bayrak, alevleri fark ederek dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak'taki Fadime Bayrak'a ait tek katlı evde saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Fadime Bayrak yükselen alevleri fark ederek hızla kendisini dışarı attı. İhbarla olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel