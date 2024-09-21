Tokat'ta Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Murat Kaya'ya ait tek katlı ev tamamen yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Hasyer Mahallesi'nde Murat Kaya'ya ait tek katlı evde bilenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Niksar Belediyesi itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.