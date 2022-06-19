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Tokat'ta yangın sonucu evin çatısında hasar oluştu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta yangın sonucu evin çatısında hasar oluştu

Tokat'ta iki katlı ahşap evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Tokat'ta iki katlı ahşap evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Kemer Mahallesinde Dursun Sığırcıer'e ait iki katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evin çatısında hasar oluştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

İtfaiye Kemer Tokat Güncel Haberler

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