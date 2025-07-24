Tokat'ta Yangın: Samanlık ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Yangın: Samanlık ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında Mehmet Sosyal'a ait samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Budaklı köyünde Mehmet Sosyal'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yapılan çalışma sonucu söndürülen yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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