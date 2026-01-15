Tokat'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

TOKAT'ın Niksar ilçesinde altı depo olarak kullanılan tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yusufşah Mahallesi Kale Sokak'taki, Sezgin Yanık'a ait altı depo olarak kullanılan müstakil evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.