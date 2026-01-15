Haberler

Tokat'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde, altı depo olarak kullanılan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde altı depo olarak kullanılan tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yusufşah Mahallesi Kale Sokak'taki, Sezgin Yanık'a ait altı depo olarak kullanılan müstakil evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı

Sosyetik sitede milyonluk vurgun! Yönetici paraları alıp kaçtı