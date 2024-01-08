Tokat'ta Yangın Çıkan Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ermeydanı köyünde çıkan yangında Selahattin Çoban'a ait ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangını söndürdü. Soruşturma başlatıldı.
Erbaa ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadan sıçrayan alevler, önce çatıyı ardından tüm evi sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması ile alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.