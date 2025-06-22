Tokat'ta Yangın: Bir Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında Hatun Tokgöz'e ait iki katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde Hatun Tokgöz'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel