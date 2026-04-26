Tokat'ta yakın ilişkilerde mitler ve kanıta dayalı bulgular söyleşisi yapıldı

Tokat'ta yakın ilişkilerde mitler ve kanıta dayalı bulgular söyleşisi gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, aile okulu etkinlikleri kapsamında yakın ilişkilerde mitler ve kanıta dayalı bulgular söyleşisi tarihi Yağıbasan Medresesi'nde düzenlendi.

Programa akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TOGÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü ile PDR-MER iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, ikili ilişkilerde toplumda yaygın olan ancak bilimsel temeli bulunmayan "mitler" masaya yatırıldı.

PDR-MER Müdürü öğretim üyesi Yusuf Sarıkaya ve PDR-MER Müdür Yardımcısı öğretim üyesi Burak Köksal sağlıklı bir aile yapısı ve sürdürülebilir ilişkiler için katılımcılara, ilişkilerdeki iletişim engelleri ve çözüm yolları, duygusal bağın güçlendirilmesine yönelik kanıta dayalı yöntemler, yakın ilişkilerde doğru bilinen yanlışların (mitlerin) psikolojik etkileri başlıklarını içeren sunum yaptılar.