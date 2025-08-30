Tokat'ta Yaban Domuzu Sürükleyen Sürücü Kameralara Yakalandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir sürücü, yaban domuzunu otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

TOKAT'ta bir sürücü, yaban domuzunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 22 Ağustos'ta Başçiftlik ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 60 NK 232 plakalı bir otomobile, yaban domuzu bağlandı. Domuzun aracın arkasında metrelerce sürüklendiği anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
