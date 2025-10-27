Tokat'ta Velilere YEDAM Tanıtımı Yapıldı
Yeşilay Tokat Şubesi, okullarda velilere Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımını yaptı. Sanal kumar bağımlılığına karşı eğitimler verildi.
Yeşilay Tokat Şubesi tarafından kentteki okullardaki öğrencilere YEDAM'ın tanıtımı gerçekleştirildi.
Tokat Merkez Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliği toplantısına Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat YEDAM görevlileri katıldı.
YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından velilere teknolojik, sanal kumar bağımlığına yönelik eğitimler gerçekleştirdi. Bağımlılık görülen kişilerin YEDAM merkezine başvurulabileceği belirtilerek YEDAM tanıtımı yapıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel