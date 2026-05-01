Tokat'ta 'uyuşturucu ticareti' operasyonu; 2 tutuklama, 2 ev hapsi kararı

TOKAT'ta uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda il merkezinde bir kişinin uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi. Çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen D.K., B.M., B.T. ve U.D., 29 Nisan'da adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; toplam 936 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.T. ve U.D. hakkında ev hapsi kararı verilirken, D.K. ve B.M. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
