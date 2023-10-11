Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 394,91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen ve takibe alınan 2 şüpheli, ilçe otogarında yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 394,91 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel