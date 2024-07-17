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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Evde Yetiştirilen Hint Keneviri Tespit Edildi

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Tokat'ta evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra köydeki tarlasında da Hint keneviri ektiği tespit edilerek tutuklandı.

TOKAT'ta evine kurduğu düzenekle saksılarda Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden Serdar Önal (45), adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından köydeki tarlasına da Hint keneviri ektiği tespit edilince tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da, Erbaa ilçesi merkezindeki bir evde kenevir yetiştirilip uyuşturucu satıldığını tespit etti. Eve operasyon gerçekleştiren ekipler, odanın birinin kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği bulan polis, evin sahibi Serdar Önal'ı gözaltına aldı. Evde kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Önal'ın evde yaptığı düzenek, cep telefonuyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Önal adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, 'Kimyasal satanları da çekin' diye gazetecilere bağıran Serdar Önal, 11 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin serbest kalmasının ardından takibini sürdüren polis ekipleri, Serdar Önal'ın, ilçede İkizce köyündeki tarlasına da Hint keneviri ektiğini belirleyerek, dün tekrar operasyon düzenlendi. Önal'ın tarlası ve köydeki evinde yapılan aramada, 10'u kurutulmaya hazır 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Dün tekrar gözaltına alınan Serdar Önal, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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