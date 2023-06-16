Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, para ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şüphelinin adresinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silah fişekleri bulundu.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 5,28 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 700 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı tespit edilen N.Y'nin il merkezindeki adresinde yapılan aramada da çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve silah fişekleri bulundu.

Gözaltına alınan N.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.