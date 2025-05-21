Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 840 Hap Ele Geçirildi, İki Tutuklama

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 840 Hap Ele Geçirildi, İki Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 840 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu araçta 840 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında şüphelilerin yakınları, görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterip, tehdit etti.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında Y.Ç.'ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerin aramasında, aracın bagaj kısmında ses sistemine gizlenmiş özel bir bölmede 840 sentetik hap ele geçirildi. Y.Ç. ile birlikte araçta bulunan Talha T. ve Turgay K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Talha T. ve Turgay K. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada, bazı şüpheli yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterip, tehdit etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı

Bayrağımıza el uzatan hain yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.