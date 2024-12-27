Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, baca deliğine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.

1 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucunun temini aşamasında bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli de yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 sentetik uyuşturucu hap, 15 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.