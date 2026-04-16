Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

TOKAT'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'da kent merkezinde uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ekiplerin aramasında 0,36 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2,72 gram esrar ve 250 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen N.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Adreste ekiplerin aramasında 28 sentetik hap ele geçirildi. N.A. ile birlikte S.P. ve M.E. 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. savcılık talimatıyla, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih YILMAZ / TOKAT

