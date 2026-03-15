Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya'dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Zile ilçesi ve çevre ilçelerde satacağı tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin aracında yaptıkları aramada 105 uyuşturucu hap, 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar reçeteye tabi ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.