Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 20 Kişi Yakalandı
Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 20 kişi yakalandı. Operasyonlarda 2 bin 299 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.
Tokat'ta son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 299 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel