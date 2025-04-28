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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 20 Kişi Yakalandı

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 20 Kişi Yakalandı
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Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 20 kişi yakalandı. Operasyonlarda 2 bin 299 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.

Tokat'ta son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 299 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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