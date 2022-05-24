Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek

Tokat'ta Yeşilay'ın etkinliğinde üniversite öğrencileri organ bağışına destek verdi.

Tokat'ta Yeşilay'ın etkinliğinde üniversite öğrencileri organ bağışına destek verdi.

Almus ilçesinde düzenlenen 10. Yeşilay bisiklet turunda, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Tokat Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü stant açtı.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerine organ bağışı farkındalığı hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler standa ilgi gösterdi. Görevliler gönüllülerden bağış aldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Üniversite, Yeşilay, Almus, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title