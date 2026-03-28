Tokat'ta "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan sergi, Türk Medeni Kanunu'nun tarihsel gelişimini ve Cumhuriyet ile etkileşimini ele alıyor. Sergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde ziyarete açıldı.

"Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi", Tokat'ta ziyarete açıldı."

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Sergide, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen hukuk devriminin temel taşlarından biri olan Türk Medeni Kanunu'nun tarihsel gelişimi, kabul süreci ve Cumhuriyet ile etkileşimi ele alınıyor.

Sergide, Atatürk'e ait arşiv belgeleri, fotoğraflar, yargı kararları ve Meclis yorumları gibi çeşitli materyaller ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, gazetecilere, Cumhuriyet kurulduktan sonra birçok reformun hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bu alanlardan birinin de hukuk sistemi olduğunu belirten Kılınç, "Hukuk denilince akla gelenlerden biri medeni kanundur. Neden önemlidir? Çünkü medeni kanunlar toplumun tamamını ilgilendiren kanunlardır. Bunu Türk tarihi değil, umumi tarih açısından söylüyorum. Ana rahmine düştüğünüz andan itibaren medeni hukukun konusu oluyorsunuz." dedi.

Kılınç, Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla hazırladıkları serginin ilk olarak Tokat'ta düzenlendiğini kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da Cumhuriyet'in ilk hukuk devrimlerinden Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla üniversiteleri ev sahipliğinde "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi"nin açıldığını dile getirdi.

Yarın akşama kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gezilebilecek sergi, daha sonra Gökmedrese'ye taşınarak 3 Nisan'a kadar burada açık kalacak.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
