Tokat'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Artova ilçesinde kuşburnu toplamak için dağlık bölgeye giden Sadık İşeri'nin kullandığı traktör devrilerek kaza yaptı. Sürücü, olay yerinde yaşamını yitirirken, cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Aktaş köyünde kuşburnu toplamak için dağlık bölgeye giden Sadık İşeri'nin traktörü devrildi.

İşeri, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cesedi, Artova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
