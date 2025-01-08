Tokat'ta Trafikte Fermuar Sistemi Eğitimi Verildi

Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 60 kişiye eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından özel sürücü kursunda ehliyet, ağır vasıta ve otobüs kullanımı için SRC belgesi için kursa gelenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, 60 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.