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Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.A. (48) idaresindeki 60 ABV 099 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Zile Caddesi'nde M.Ş. (31) yönetimindeki 60 ZV 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler F.A. ve M.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Tokat Güncel Haberler

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