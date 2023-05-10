Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.A. (48) idaresindeki 60 ABV 099 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Zile Caddesi'nde M.Ş. (31) yönetimindeki 60 ZV 547 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler F.A. ve M.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel