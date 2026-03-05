Haberler

Trafik kazası yapan sürücülere çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin lira para cezası

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki sürücüye toplamda 251 bin 662 lira para cezası verildi. Olay yerini terk eden kamyonet sürücüsüne 51 bin 662 lira, sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanan otomobil sürücüsüne ise 200 bin lira ceza uygulandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazasına karışan 2 araç sürücüsüne çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin 662 lira para cezası verildi.

Atatürk Bulvarı'nda E.D. (46) idaresindeki 60 ND 676 plakalı kamyonet ile E.Y. (48) yönetimindeki 60 AGB 030 plakalı otomobil ve Ö.P'nin (41) kullandığı 58 EE 799 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

Yapılan incelemede, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen kamyonet sürücüsü E.D'ye "olay yerini terk etmek" ve "ikinci kez muayenesiz araç kullanmak" gerekçesiyle toplam 51 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.Y'ye ise sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullandığı için 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz



