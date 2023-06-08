Tokat'ta trafik kazası: 6 yaralı

TOKAT'tın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 2330 sıralarında Turhal ilçesi sanayi yolunda yaşandı. Turhal'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Adnan Gündüz (33) idaresindeki 60 DZ 755 otomobil, Burhan Çağrıl (22) idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet yoldan çıkarak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücücü Adnan Gündüz, kamyonet sürücüsü Burhan Çağrıl ve kamyonete bulunan Dürdane Çağrıl (59), Muhammed Emir Çağrıl (11), Selahattin Çağrıl (66) ve Sevim Ayhan (49) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel