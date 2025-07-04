Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30'da Tokat- Sivas Karayolu Yatmış mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 06 DMB 358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.A. ile otomobilde bulunan S.Ö., K.G. ve B.K.A. sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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