Haberler

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.H.K. (61) idaresindeki 55 LE 552 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Boztepe mevkisinde İ.Ö. yönetimindeki 34 GDC 046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile S.J.K. (60) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title