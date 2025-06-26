Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Tokat-Niksar kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

TOKAT'ta kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tokat- Niksar kara yolu Budaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden Kenan Beyazkaya idaresindeki 16 BGP 280 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 GTJ 667 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Yeter Beyazkaya, Gülbeden Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti; Feride Beyazkaya, Betülnur Beyazkaya ve sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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