Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki bir kişi yaşamını yitirirken, biri çocuk toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
M.T.Y. (29) idaresindeki 07 AUE 047 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Irmak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki S.Y. (29), A.Y. (55) ve H.Y. (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel