Tokat'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Almus ilçesi Bakımlı köyü mevkiinde meydana geldi. Yusuf Arslan (45) yönetimindeki 60 BH 407 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Karataş (31) idaresindeki 60 BL 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 60 BH 407 plakalı araçtaki Mahmut Güzel'in (49) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
