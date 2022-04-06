Tokat'ta 'Torununun Gözünden Gazi Osman Paşa' konferansı verildi

TOKAT (AA) - Tokat Gazşiosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Gazi Osman Paşa'nın ölümünün 122. yıl dönümü dolayısıyla "Torununun Gözünden Gazi Osman Paşa" konferansı verildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı işbirliği ile düzenlenen konferans, kahramanlık türküleri dinletisi ile başladı.

Eğitimci yazar Şerare Yağcıoğlu Kıvrak, verdiği konferansta, çocukluk, gençlik ve öğretmenlik döneminde yapmış olduğu araştırmalar ve aile büyüklerinden dinlemiş olduğu anekdotlarla Gazi Osman Paşa'yı anlattı.

Konferansa, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.