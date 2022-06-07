Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı - Haberler

Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı Tokat'ın Niksar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki karı koca yaralandı. Tokat'ın Niksar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki karı koca yaralandı. İlyas Peker'in kullandığı 34 HV 5624 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Niksar Sarıyazı köyü mevkisinde, Umut Tartar idaresindeki 21 SV 204 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Necla Peker, araçta sıkıştı. Araçtan Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkarılan yaralı çift, Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Erol Yıldız - Güncel Niksar Tokat Umut Güncel Haberler

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