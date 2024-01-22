Tokat'ta Ters Dönen Otomobil Yardımla Düzeltildi

TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters dönen otomobil, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi, yoldan da çekiciyle kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tokat Turhal kara yolunda yaşandı. Adem Kebeli (21) idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, iddiaya göre, başka otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobildeki sürücüyle birlikte 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelenlerin de yardımıyla döndürülüp tekerleklerinin üstüne koyulan otomobil, yoldan çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.